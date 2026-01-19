Глава Минтранса Испании счел столкновение двух поездов "чрезвычайно странным"

Оскар Пуэнте подчеркнул, что сошедший с рельсов поезд Iryo был новым, ему было около четырех лет

Редакция сайта ТАСС

© REUTERS/ Leonardo Benassatto

МАДРИД, 19 января. /ТАСС/. Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте назвал странным столкновение двух поездов, сошедших с рельсов в автономном сообществе Андалусия.

Читайте также От Азии до Европы. Хронология крупных железнодорожных катастроф в мире

Глава ведомства отметил, что пока причины случившегося неизвестны, ведется расследование. "Происшествие является чрезвычайно странным", - отметил министр на пресс-конференции. По его словам, сошедший с рельсов поезд Iryo был новым, ему было около четырех лет. "Пути также полностью обновлены, в них вложено €700 млн", - добавил Пуэнте, уточнив, что этот участок пути был обновлен в мае. "Все железнодорожные эксперты, которые были здесь сегодня и находятся в этом центре, и те, с кем мы смогли проконсультироваться, крайне удивлены", - подчеркнул он.

Катастрофа с поездом, который направлялся из Малаги в Мадрид, произошла вечером 18 января в автономном сообществе Андалусия. На борту находились 317 пассажиров. Сошедший с рельсов состав врезался в другой, который двигался из столицы страны в город Уэльва, также расположенный в Андалусии. Число его пассажиров составляло около 100. По данным агентства EFE, в результате случившегося погибли не менее 39 человек.