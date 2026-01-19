NBC: Трампа беспокоит неспособность Канады и Гренландии защитить себя в Арктике

По данным телеканала, американский президент высказывает такое мнение в течение последних недель в частном порядке

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что Канада, как и Гренландия, не в состоянии защитить свою территорию в Арктике от потенциальных противников, которыми глава Белого дома видит в регионе Россию и Китай. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в администрации президента.

По их данным, такое мнение Трамп высказывает в течение последних недель в частном порядке. Президент США в том числе заявлял о необходимости заключения в этом году с Канадой договора об укреплении ее арктических границ.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. 17 января Трамп в своей публикации в соцсети Truth Social сообщил, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка пошлин возрастет до 25%. Кроме того, глава американской администрации подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав это "очень опасной игрой". При этом Трамп утверждал, что владение островом необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.