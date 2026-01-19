ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Стармер выступил с экстренным обращением к нации из-за ситуации с Гренландией

По словам британского премьера, любое решение о будущем статусе острова принадлежит исключительно гренландцам и датчанам
09:53

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

© Jordan Pettitt - WPA Pool/ Getty Images

ЛОНДОН, 19 января. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступил с экстренным обращением к нации, чтобы прояснить позицию правительства по вопросу Гренландии. В ходе своей речи он заявил, что вопрос суверенитета над Гренландией должны решать только жители самого острова и Дании.

"В отношении Гренландии правильный подход к вопросу такой серьезности заключается в спокойном обсуждении между союзниками. Гренландия имеет значение. Крайний Север потребует больших инвестиций и более сильной коллективной обороны. США будут играть центральную роль в этих усилиях, и Великобритания готова внести свой вклад. Но здесь есть принцип, который нельзя игнорировать. Любое решение о будущем статусе Гренландии принадлежит исключительно народам Гренландии и Королевства Дания", - сказал Стармер, выступая с обращением из своей канцелярии на Даунинг-стрит.

Говоря об угрозах президента США Дональда Трампа ввести пошлины против европейских стран за отказ признавать притязания Вашингтона на Гренландию, глава британского правительства заявил, что "торговая война не отвечает чьим-либо интересам". Он подчеркнул, что Лондон надеется достичь дипломатического урегулирования разногласий. 

