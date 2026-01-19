Тимошенко сообщила, что не может внести требуемый судом залог

Лидер партии "Батькивщина" отметила, что у нее нет возможности перевести даже часть необходимой суммы

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко © Brendan Hoffman/ Getty Images

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сообщила, что не может внести установленный судом по делу о подкупе депутатов залог в размере 33,3 млн гривен (около $760 тыс.).

"Нет", - сказала она журналистам в ответ на вопрос, располагает ли необходимыми денежными средствами. Беседу Тимошенко с журналистами транслировал телеканал "Новости. Live".

Тимошенко добавила, что не может перевести в качестве залога даже часть необходимой суммы, собранную ее сторонниками и друзьями. "Из-за рассмотрения в суде вопроса об аресте моего имущества даже та часть [залога], которая есть, заблокирована финмониторингом", - отметила она.

Тимошенко считает, что суд по указанию властей целенаправленно хочет добиться того, чтобы она не смогла выплатить требуемый залог в установленный срок - до 21 января включительно - и была отправлена под арест.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило Тимошенко обвинения в попытке подкупа депутатов Верховной рады. 16 января суд определил ей меру пресечения в виде внесения залога в размере 33,3 млн гривен (около $760 тыс.).