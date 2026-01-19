Трое военнослужащих ВС Сирии погибли при атаке курдских бойцов

Ранения получили три сирийских солдата

ТУНИС, 19 января. /ТАСС/. По меньше мере трое военнослужащих сирийской армии погибли, трое ранены в результате атак со стороны курдских бойцов по дислоцированным правительственным силам на северо-востоке страны. Об этом сообщило телеканалу Al-Ikhbaria оперативное командование вооруженных сил переходного правительства Сирии.

Согласно заявлению, "террористические группы из Рабочей партии Курдистана и остатки прежнего режима пытаются сорвать выполнение соглашения, нападая на силы Сирийской арабской армии". "Сообщаем о гибели трех солдат и ранении еще нескольких в результате двух атак на дислоцированные силы".

18 января президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа одобрил новое соглашение о перемирии с курдскими формированиями. Документ предусматривает, что провинции Дейр-эз-Зор и Ракка на северо-востоке страны переходят под полный контроль переходного правительства Сирии. Сирийская армия будет обеспечивать безопасность всех пограничных переходов и нефтегазовых месторождений в регионе.