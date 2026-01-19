Конституционный суд ЦАР подтвердил победу Туадера на выборах

Он получил 77,9% голосов избирателей

Редакция сайта ТАСС

НАЙРОБИ, 19 января. /ТАСС/. Конституционный суд Центрально-Африканской Республики (ЦАР) подтвердил победу Фостен-Арканжа Туадера на выборах, состоявшихся 28 декабря 2025 года. Об этом сообщила радиостанция Ndeke Luka.

По данным вещательной корпорации, Туадера получил 77,9% голосов избирателей и переизбран на третий срок.

Ранее Национальная избирательная комиссия ЦАР сообщала, что явка на голосовании составила около 52%.

Туадера уже побеждал на выборах в 2016 и 2020 годах. Принятая летом 2023 года на референдуме новая конституция предоставила ему право избираться в третий раз. Срок президентского мандата составляет семь лет.

По данным избиркома, партия Туадера "Движение "Объединенные сердца" также лидирует по итогам первого тура парламентских выборов, прошедших одновременно с президентскими. Политическая сила получила 50 из 140 мест в Национальной ассамблее. Еще 20 мест достались независимым кандидатам или кандидатам от других политических партий. В 67 избирательных округах, где ни один из кандидатов в депутаты парламента не получил абсолютного большинства голосов, будет проведен второй тур. В трех округах дата выборов будет определена избиркомом позднее.