ЕК: встреча Трампа и фон дер Ляйен по Гренландии в Давосе пока не запланирована

В Еврокомиссии при этом не исключают, что она состоится

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

БРЮССЕЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Встреча президента США Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по Гренландии на экономическом форуме в швейцарском Давосе пока не запланирована, но ЕК не исключает, что она состоится. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Олоф Джилл на брифинге в Брюсселе.

"Эта встреча пока не запланирована, но мы не исключаем, что она может состояться, поскольку там будут и президент Трамп, и председатель фон дер Ляйен", - сказал он.