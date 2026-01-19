ЕК: встреча Трампа и фон дер Ляйен по Гренландии в Давосе пока не запланирована
Редакция сайта ТАСС
11:56
БРЮССЕЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Встреча президента США Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по Гренландии на экономическом форуме в швейцарском Давосе пока не запланирована, но ЕК не исключает, что она состоится. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Олоф Джилл на брифинге в Брюсселе.
"Эта встреча пока не запланирована, но мы не исключаем, что она может состояться, поскольку там будут и президент Трамп, и председатель фон дер Ляйен", - сказал он.