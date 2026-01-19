В США суд оправдал направившего на вертолет Трампа лазерную указку

Присяжные обсуждали дело 33-летнего жителя штата Вашингтон 35 минут

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Суд в США вынес оправдательный приговор в отношении жителя штата Вашингтон, которого в сентябре 2025 года обвинили в том, что он направил лазерную указку на вертолет президента США Дональда Трампа Marine One. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на документы суда.

По словам адвокатов 33-летнего подсудимого, присяжным понадобилось всего 35 минут на обсуждение. Один из адвокатов, представлявших интересы обвиняемого, назвала дело "ярким примером злоупотребления прокурорскими полномочиями" и заявила, что государство потратило средства на суд против человека, "чьим предполагаемым оружием был брелок с игрушкой для кошек".

В сентябре 2025 года издание Politico сообщило, что правоохранительные органы США задержали мужчину, направившего лазерную указку на взлетавший из Белого дома вертолет, в котором находился американский лидер. Агент спецслужбы, первым заметивший подсудимого, направил на него луч своего фонарика, а тот в ответ начал светить лазером ему в лицо. В этот момент над ними пролетал набиравший высоту вертолет Трампа, и мужчина направил лазерный луч на него. Согласно материалам дела, инцидент создал риск столкновения, так как лазер мог ослепить или дезориентировать пилотов во время набора высоты.