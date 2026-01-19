Президент Финляндии получил от США приглашение войти в "Совет мира" по Газе

По информации портала Yle, Александера Стубба пригласил американский президент Дональд Трамп

Редакция сайта ТАСС

Президент Финляндии Александер Стубб © Carl Court/ Getty Images

СТОКГОЛЬМ, 19 января. /ТАСС/. Президент Финляндии Александер Стубб получил приглашение войти в "Совет мира" для управления сектором Газа. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle со ссылкой на канцелярию главы государства.

Читайте также Сектор Газа: 5 тысяч лет кровопролитной истории

Как отмечается, Стубба пригласил американский президент Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что лидеры еще ряда стран получили от США предложения войти в состав этого органа. Начало работы совета предполагается во второй фазе мирного плана, о котором договорились в октябре 2025 года Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин получил приглашение войти в "Совет мира" по Газе, эта возможность изучается.