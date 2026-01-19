Bloomberg: представители Дании пропустят форум в Давосе

Причиной такого решения стало обострение ситуации вокруг Гренландии

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Представители правительства Дании приняли решение пропустить Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе из-за обострения ситуации вокруг Гренландии.

"Представители датского правительства были приглашены в этом году, и любые решения по поводу присутствия принимаются соответствующим правительством. Мы можем подтвердить, что правительство Дании не будет представлено в Давосе на этой неделе", - говорится в заявлении организаторов ВЭФ, полученном агентством Bloomberg.

Ежегодное заседание ВЭФ под лозунгом "Дух диалога" пройдет в Давосе c 19 по 23 января. Программа мероприятия построена вокруг пяти ключевых глобальных вызовов, главный из которых - сотрудничество в более нестабильном мире. В Белом доме подтвердили участие в форуме президента США Дональда Трампа.