В Иране пообещали задержать причастных к преступлениям во время беспорядков

Полиция будет продолжать свою работу

ДУБАЙ, 19 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы Ирана продолжат свою работу до выявления и задержания всех лиц, причастных к совершению преступлений в ходе беспорядков. С таким заявлением выступил глава иранской полиции Ахмад Реза Радан.

"Мы обещали [иранскому] народу, что будем преследовать бунтовщиков и террористов до последнего", - отметил он в комментарии иранской гостелерадиокомпании.

13 января иранская полиция сообщила о задержании почти 300 человек, обвиняемых в участии в погромах и нападениях на сотрудников правоохранительных органов.