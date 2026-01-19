В Иране призвали участников беспорядков сдаться полиции

В обмен бунтовщики получат смягчение наказания

Редакция сайта ТАСС

ДУБАЙ, 19 января. /ТАСС/. Власти Ирана предложили всем лицам, обманом вовлеченным в преступную деятельность в ходе беспорядков, добровольно сдаться полиции в обмен на смягчение наказания.

"Если те, кто был обманут провокаторами, сдадутся в течение трех дней, они смогут рассчитывать на значительное смягчение наказания", - заявил глава иранской полиции Ахмад Реза Радан в комментарии гостелерадиокомпании исламской республики.

13 января иранская полиция сообщила о задержании почти 300 человек, обвиняемых в участии в погромах и нападениях на сотрудников правоохранительных органов.