В Иране призвали участников беспорядков сдаться полиции
Редакция сайта ТАСС
12:29
ДУБАЙ, 19 января. /ТАСС/. Власти Ирана предложили всем лицам, обманом вовлеченным в преступную деятельность в ходе беспорядков, добровольно сдаться полиции в обмен на смягчение наказания.
"Если те, кто был обманут провокаторами, сдадутся в течение трех дней, они смогут рассчитывать на значительное смягчение наказания", - заявил глава иранской полиции Ахмад Реза Радан в комментарии гостелерадиокомпании исламской республики.
13 января иранская полиция сообщила о задержании почти 300 человек, обвиняемых в участии в погромах и нападениях на сотрудников правоохранительных органов.