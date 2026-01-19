В Давосе отменили выступление главы МИД Ирана

Организаторы форума объяснили решение имеющимися жертвами протестов

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 19 января. /ТАСС/. Руководство Всемирного экономического форума, ежегодно организуемого в швейцарском Давосе, отменило выступление министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи.

Читайте также Угрозы Трампа и более 10 дней протеста. Что известно о беспорядках в Иране

Согласно официальной программе форума, выступление Арагчи было запланировано на вторую половину дня 20 января. В воскресенье его имя еще фигурировало в списке спикеров, однако в понедельник утром его уже нельзя было найти на сайте, убедился корреспондент ТАСС.

Организаторы форума подтвердили швейцарской газете 20 Minuten, что глава МИД Ирана не поедет в Давос. Там пояснили, что он был приглашен на мероприятие осенью 2025 года, но в связи с жертвами протестов в Иране "нецелесообразно, чтобы иранское правительство было представлено в Давосе в этом году". Как утверждает 20 Minuten, новость о планировавшемся выступлении Арагчи вызвало шквал критики в соцсетях.