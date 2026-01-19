WP: планы Трампа по Гренландии могут навредить отношениям США и Европы

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Планы президента США Дональда Трампа по установлению контроля над Гренландией могут нанести непоправимый ущерб отношениям Вашингтона с европейскими союзниками. С такой оценкой выступили журналисты газеты The Washington Post.

Как отмечают авторы, планы Трампа по "приобретению или изъятию Гренландии" и "начало торговой войны" с европейскими странами вызвали "крупнейший кризис в трансатлантических отношениях за последние поколения". "Неготовность Трампа к настоящему моменту отказаться от своих планов создает риск усиления разногласий в западном альянсе, а некоторые опасаются, что она приведет к непоправимому ущербу", - говорится в материале.

17 января Трамп в своей публикации в соцсети Truth Social сообщил, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка пошлин возрастет до 25%. Кроме того, глава американской администрации подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав это "очень опасной игрой". При этом Трамп утверждал, что владение островом необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.