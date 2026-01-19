Премьер Словении получил от Трампа приглашение войти в "Совет мира" по Газе

Как сообщило Словенское агентство печати со ссылкой на источники в кабинете министров республики, Роберт Голоб не поддерживает идею участия

БЕЛГРАД, 19 января. /ТАСС/. Премьер-министр Словении Роберт Голоб получил от американского лидера Дональда Трампа приглашение войти в "Совет мира" для управления сектором Газа.

"Премьер-министр Голоб получил приглашение от президента США Дональда Трампа присоединиться к так называемому Совету мира", - отметили в пресс-службе словенского правительства.

Как сообщило Словенское агентство печати со ссылкой на источники в кабинете министров республики, Голоб не поддерживает идею участия в работе "Совета мира".

Ранее лидеры ряда стран получили от США предложения войти в состав этого органа. Начало работы совета предполагается во второй фазе мирного плана, о котором договорились в октябре 2025 года Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин получил приглашение войти в "Совет мира" по Газе, эта возможность изучается.