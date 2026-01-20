Президент Южной Кореи заявил о пробелах в безопасности из-за пусков БПЛА

СЕУЛ, 20 января. /ТАСС/. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён заявил о пробелах в сфере безопасности из-за того, что южнокорейские военные не смогли предотвратить запуски беспилотников в КНДР. Его слова приводит администрация президента.

16 января 30-летний мужчина, представившийся "обычным аспирантом", дал интервью телеканалу Channel A и заявил, что он запускал БПЛА в КНДР, чтобы "измерить уровень радиации на ядерных объектах" страны. Южнокорейское издание Newstapa выступило с утверждением, что этот "30-летний аспирант" получал финансовую поддержку от командования военной разведки Республики Корея, а его "фиктивные компании" выполняли поручения военных.

"Министерство обороны при нынешнем развитии науки и техники не смогло зафиксировать полеты беспилотников несколько раз. Этот человек утверждает, что три раза отправил беспилотники, и это не смогли отследить?" - сказал Ли Чжэ Мён, обращаясь к министру обороны. "Это значит есть пробелы в системе наблюдения", - отметил президент.

Ли Чжэ Мён также назвал неприемлемым незаконный запуск частными лицами дронов в КНДР, поскольку это может спровоцировать конфликт.

Ранее военные КНДР заявили, что беспилотники, запущенные из Республики Корея, нарушили их воздушное пространство 27 сентября 2025 года и 4 января 2026 года. Южнокорейские военные отрицали свою причастность к отправке дронов. Эксперты указывали, что беспилотник на фотографиях, представленных властями КНДР, похож на любительский. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён дал указание провести расследование, допустив, что за запуском могли стоять частные лица.