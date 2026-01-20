Трамп заявил, что провел очень хороший разговор с Рютте по Гренландии

Президент США также согласился провести несколько встреч по этому вопросу в Давосе

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что провел очень хороший телефонный разговор с генсеком НАТО Марком Рютте по Гренландии, а также согласился провести несколько встреч по этому вопросу в Давосе на полях Всемирного экономического форума.

"Я провел очень хороший разговор с Марком Рютте, генеральным секретарем НАТО, по поводу Гренландии. Я согласился встретиться с разными сторонами в Давосе, Швейцария. Как я всем ясно дал понять, Гренландия имеет первостепенное значение для национальной и мировой безопасности. Пути назад нет - и с этим все согласны!" - написал он в Truth Social.

Американский лидер утверждал, что США являются "единственной державой, способной обеспечить мир во всем мире". "И это делается очень просто - посредством силы!" - считает он.

Трамп ранее неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите острова. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять Гренландию от возможной агрессии.