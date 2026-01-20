Трамп опубликовал ИИ-фото, где он устанавливает флаг США на территории Гренландии
ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social сгенерированное с помощью искусственного интеллекта (ИИ) изображение, на котором он устанавливает американский флаг на территории Гренландии.
На картинке Трамп держит флаг двумя руками, позади него стоят вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. Рядом с ними установлена табличка, на которой указано: "Гренландия - территория США с 2026 года".
Кроме того, американский лидер опубликовал и другой пост, в котором он находится в Овальном кабинете в окружении европейских лидеров. На заднем плане размещена большая карта США, на которой, помимо территории страны, также изображены Канада, Гренландия и Венесуэла. Фотография этой встречи реальна, однако отредактирована: в оригинале на этом месте висела карта Украины и западной части России.