Трамп опубликовал ИИ-фото, где он устанавливает флаг США на территории Гренландии

Американский лидер также опубликовал и другой пост, в котором он находится в Овальном кабинете в окружении европейских лидеров

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social сгенерированное с помощью искусственного интеллекта (ИИ) изображение, на котором он устанавливает американский флаг на территории Гренландии.

На картинке Трамп держит флаг двумя руками, позади него стоят вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. Рядом с ними установлена табличка, на которой указано: "Гренландия - территория США с 2026 года".

Кроме того, американский лидер опубликовал и другой пост, в котором он находится в Овальном кабинете в окружении европейских лидеров. На заднем плане размещена большая карта США, на которой, помимо территории страны, также изображены Канада, Гренландия и Венесуэла. Фотография этой встречи реальна, однако отредактирована: в оригинале на этом месте висела карта Украины и западной части России.