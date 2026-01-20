Зеленский не считает, что переговоры с США зашли в глухой угол

Владимир Зеленский отметил, что идет работа над документами по урегулированию на Украине

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский не считает, что переговоры с США по урегулированию на Украине оказались в глухом углу после неудачной встречи с американской делегацией в Майами 17 января, на которой не удалось согласовать контакты с президентом США Дональдом Трампом и подписание соглашений в Давосе.

"Я глухой угол пока еще не вижу, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в эфире телеканала "Новости. Live". - Идет работа над документами. Я сказал достаточно тривиальную фразу, что последняя миля самая тяжелая, но это правда. Что есть, то есть. Что касается разговоров, то они идут постоянно. Это точно не глухой угол. Я уже несколько раз говорил с [секретарем Совета безопасности и обороны Украины Рустемом] Умеровым, а он на связи с [спецпосланником президента США Стивеном] Уиткоффом и [зятем американского лидера Джаредом] Кушнером. Говорил с ним вчера вечером и сегодня утром".

Ранее портал Axios сообщил, что ожидавшееся подписание так называемого плана процветания - сделки по послевоенному восстановлению Украины - между Зеленским и Трампом на полях Всемирного экономического форума в Давосе отменено.