Каллас: ЕС не намерен "начинать драку" с США за Гренландию

Прямые угрозы Соединенных Штатов не заставят Данию отдать Гренландию, отметила глава дипслужбы Евросоюза

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас © AP Photo/ Pascal Bastien

БРЮССЕЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Евросоюз не намерен "начинать драку" с США из-за Гренландии, но будет защищать свои позиции и имеет для этого набор инструментов. Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас, выступая на слушаниях по Гренландии и трансатлантическим отношениям на сессии Европарламента в Страсбурге.

"ЕС не намерен начинать драку, но будет защищать свои позиции. У Европы есть набор инструментов для защиты своих интересов", - заявила она, добавив, что прямые угрозы "не заставят Данию отдать Гренландию, но сделают и США, и Европу беднее".