Депутат Рады Скороход объяснила проблемы с отоплением в Киеве

Город не был готов к морозам, так как предыдущие зимы были теплыми, считает парламентарий

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Проблемы с отоплением в Киеве вызваны в первую очередь неготовностью к морозам, обусловленной предыдущими теплыми зимами. Об этом заявила депутат Верховной рады Украины Анна Скороход.

"Я вам честно скажу, <...> у нас огромное количество аварий в связи с тем, что мы были не готовы к зиме, и именно в Киеве, в отличие от других городов. Лопаются трубы, прорывы постоянные, ну просто обратите внимание, какое количество домов без отопления, все мерзнет. <...> Ты из одного холодильника заходишь в другой и понимаешь, что мы не готовы. А почему? Прорывы - то есть это не из-за обстрелов, это прорывы, которые не могут починить из-за минусовой температуры", - сказала она в интервью украинскому журналисту Артему Маяку, видео опубликовано в его YouTube-канале.

Депутат отметила, что в предыдущие годы на Украине были теплые зимы и к ним не готовились, теперь же, по ее словам, сложилась "тяжелая история". "Знаете, просто последние годы <...> у нас были теплые достаточно зимы, и мы как-то так с легкостью их проходили, никто не замечал, и никто по большому счету к ним не готовился. А вот попали в такую ситуацию, и сейчас все не знают, куда бежать, что делать, тяжелая история", - резюмировала она.

Мэр Киева Виталий Кличко утром 20 января сообщил, что более 5,6 тыс. домов остались без отопления на левом берегу Днепра. Позднее вечером он сообщил, что без отопления остается 4 тыс. домов.