В Канаде заявили, что отстаивают право Гренландии на самоопределение

По словам главы канадского правительства Марка Карни, Оттава намерена придерживаться принципа коллективной обороны в НАТО

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 20 января. /ТАСС/. Канада твердо отстаивает право Гренландии на самоопределение в связи с высказываниями американского руководства о намерении присоединить остров к Соединенным Штатам. Об этом заявил канадский премьер-министр Марк Карни.

Читайте также Военные учения и потеря смысла НАТО. Реакция ЕС на притязания США на Гренландию

"По арктическому суверенитету. Мы твердо стоим с Гренландией и Данией и полностью поддерживаем их уникальное право определять будущее Гренландии", - сказал он, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе (Швейцария).

Кроме того, глава канадского правительства заверил, что Оттава намерена неуклонно придерживаться принципа коллективной обороны в Организации Североатлантического договора (НАТО). "Наша приверженность Статье 5 в НАТО непоколебима", - отметил Карни. Статья 5 Североатлантического договора НАТО, подписанного в Вашингтоне в 1949 году, закрепляет принцип коллективной обороны блока.

Премьер также утверждал, что Россия является "подлинной угрозой в Арктике". В том числе поэтому Канада "строит загоризонтную станцию радиолокационного слежения" и наращивает свое военное присутствие в Арктике, добавил Карни.

Заявления Трампа

Как объявил 17 января американский президент Дональд Трамп через Truth Social, США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции импортные пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу с 1 февраля, уточнил Трамп. С 1 июня, подчеркнул он, ставка этих пошлин возрастет до 25%.

Кроме того, глава американской администрации фактически подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав его "очень опасной игрой". При этом Трамп утверждал, что владение Гренландией необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор об обороне Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство защищать остров от возможной агрессии.