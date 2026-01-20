DPA: Мерц не планирует посещать Париж

После участия в ВЭФ в Давосе 22 января канцлер ФРГ направится в на саммит ЕС в Брюссель

БЕРЛИН, 20 января. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц не планирует посещать Париж. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

Мерц 22 января примет участие во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе (Швейцария). После выступления он оттуда напрямую отправится на саммит ЕС в Брюссель, отметили источники агентства.

Ранее DPA со ссылкой на представителя американской администрации сообщило, что и президент США Дональд Трамп во время своего пребывания в Европе не планировал визит в Париж.

Глава Белого дома ранее опубликовал личное сообщение от французского лидера Эмманюэля Макрона, который предложил организовать в Париже 22 января встречу Группы семи и пригласить к участию Россию и Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что РФ приглашения на эту встречу не получала. Как утверждает DPA, в Елисейском дворце подтвердили, что Макрон действительно отправлял такое сообщение.