DPA: Трамп не планировал посещать Париж

Президент США 21 января выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

БЕРЛИН, 20 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во время своего пребывания в Европе пока не планировал визит в Париж. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя американской администрации.

Как ожидается, Трамп 21 января выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария). 20 января президент США опубликовал личное сообщение от французского лидера Эмманюэля Макрона, который предложил организовать в Париже 22 января встречу Группы семи и пригласить к участию Россию и Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что РФ приглашения на эту встречу не получала.

Как утверждает DPA, в Елисейском дворце подтвердили, что Макрон действительно отправлял такое сообщение.