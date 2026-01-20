Стармер объяснил критику Трампа в адрес Лондона разочарованием из-за Гренландии

Премьер-министр не считает, что президент США пытался унизить Британию

Президент США Дональд Трамп

ЛОНДОН, 20 января. /ТАСС/. Британский премьер-министр Кир Стармер не считает, что президент США Дональд Трамп пытался унизить Лондон заявлениями по поводу передачи острова Диего-Гарсия Маврикию. В Лондоне уверены, что американский лидер действовал так лишь из-за разочарования по поводу Гренландии.

"То, что мы увидели прошлой ночью, - серию публикаций с критикой в адрес ряда мировых лидеров, может свидетельствовать о том, что президент в настоящий момент испытывает разочарование (в связи с Гренландией - прим. ТАСС)", - приводит слова официального представителя премьер-министра газета The Times. "Лучший способ урегулировать эту ситуацию - диалог с правительством Дании, и именно об этом мы говорили с самого начала", - добавил он.

Как пишет издание, представитель Стармера подчеркнул, что политик не чувствует себя "в замешательстве или униженным" из-за заявлений Трампа.

Ранее президент США назвал передачу острова Маврикию актом "огромной глупости" и "абсолютной слабости".

Диего-Гарсия - крупнейший остров-атолл архипелага Чагос в Индийском океане. Чагос входил в состав одной британской колонии с остальной частью Маврикия, однако в 1965 году Великобритания вывела архипелаг в отдельную административную единицу. Маврикий три года спустя обрел независимость, но Чагос так и остался во владении Великобритании. В 1966 году США арендовали остров Диего-Гарсия и построили на нем авиабазу, а все 1,5 тыс. жителей архипелага были депортированы. В 2017 году Маврикий обратился в ООН и добился того, чтобы Международный суд ООН выдал экспертное заключение по данному вопросу. В феврале 2019 года было получено такое заключение в пользу Маврикия. В мае 2025 года Стармер объявил о подписании соглашения с Маврикием о передаче под его суверенитет архипелага Чагос.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать. Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.