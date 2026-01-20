Король Бахрейна принял приглашение США войти в "Совет мира" по Газе

Решение Королевства Бахрейн продиктовано стремлением добиться полной реализации мирного плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом, говорится в заявлении министерства иностранных дел

Редакция сайта ТАСС

ДОХА, 20 января. /ТАСС/. Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа принял приглашение президента США Дональда Трампа присоединиться к "Совету мира", который будет заниматься вопросами управления сектором Газа. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел королевства.

"Решение Королевства Бахрейн продиктовано стремлением добиться полной реализации мирного плана, предложенного президентом Дональдом Трампом в отношении сектора Газа, который включает 20 пунктов, учитывая его важность для защиты и сохранения законных прав братского палестинского народа", - отмечается в документе, который опубликовало бахрейнское информационное агентство BNA.

МИД королевства подчеркнул, что Хамад бен Иса Аль Халифа высоко ценит усилия американского лидера по установлению мира в регионе и во всем мире.

Ранее о присоединении к "Совету мира" объявили Объединенные Арабские Эмираты. Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян принял приглашение американской стороны. Власти Катара также получили приглашение о вступлении в эту структуру, сообщил глава правительства, министр иностранных дел шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

16 января пресс-служба Белого дома сообщила, что в состав "Совета мира" по управлению палестинским анклавом под председательством Трампа, в частности, войдут его спецпредставитель Стивен Уиткофф, предприниматель и зять американского лидера Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании (1997-2007) Тони Блэр. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президент РФ Владимир Путин получил приглашение войти в "Совет мира", эта возможность изучается.