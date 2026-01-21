В Латвии пограничникам разрешат применять взрывные устройства при угрозе вторжения

Они также смогут применять такие устройства для освобождения захваченного пограничного объекта

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 21 января. /ТАСС/. Правительство Латвии поддержало поправки к закону, предоставляющие сотрудникам Госпогранохраны республики право применять взрывчатые вещества и взрывные устройства. Об этом сообщил портал Delfi.

Пограничники смогут без предупреждения применять взрывные устройства при крайней необходимости для отражения вооруженного или военного вторжения на территорию Латвии, а также для освобождения захваченного пограничного объекта.

30 декабря 2025 года в латвийской строительной госкомпании Valsts Nekustamie Ipasumi (VNI) сообщили, что балтийская республика завершила проект по строительству забора на границе с Россией и Белоруссией в целях борьбы с нелегальной миграцией. В заявлении также приведены слова главы МВД Латвии Рихардса Козловскиса, который заявил, что завершение строительства пограничного забора способствует безопасности народа страны.