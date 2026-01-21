FT: ситуация вокруг Гренландии сорвала подписание плана восстановления Украины

Страны Европы не могут игнорировать действия американского лидера Дональда Трампа против Гренландии

ЛОНДОН, 21 января. /ТАСС/. Ситуация вокруг Гренландии сорвала ожидавшееся подписание так называемого плана процветания - сделки по послевоенному восстановлению Украины - президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на чиновников.

"Подписание пока не состоится", - приводит издание слова одного из них. Другой пояснил, что страны Европы не могут игнорировать действия Трампа в отношении Гренландии, пытаясь при этом добиться прогресса по другим вопросам, в которых президент США также активно участвует, в том числе по украинской проблеме. "Сейчас никто не настроен устраивать грандиозное зрелище вокруг соглашения с Трампом", - заявил третий чиновник, добавив, что спор вокруг Гренландии и "Совета мира" "затмил" ранее запланированную украинскую тему.