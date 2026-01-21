Рютте отказался отвечать на вопрос о возможности вторжения ВС США в Гренландию

При этом генсек НАТО отметил, что работает над этой темой

ЖЕНЕВА, 21 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не ответил на вопрос, считает ли он реально возможным военное вторжение США в Гренландию. Этот вопрос был задан в ходе дискуссионной сессии о безопасности Европы на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Когда есть напряженность между двумя членами НАТО, а такое уже происходило между Грецией и Турцией, мои предшественники всегда занимали ту же позицию - я не могу комментировать это публично, это невозможно. Поскольку, как только я это сделаю, я больше не смогу работать над разрядкой обстановки. Поэтому вы ни услышите моих комментариев, но вы можете быть уверены, что я работаю над этим", - сказал Рютте.

По словам Рютте, главной проблемой НАТО "должна быть не Гренландия, а Украина". "Я немного опасаюсь, что мы можем потерять фокус на Украине, у которой недостаточно ракет-перехватчиков и других вооружений", - сказал он.

Согласно действующей в НАТО практике, слово президента США является решающем при назначении генсека НАТО, хотя генсек всегда выбирается из числа европейских политиков. До 2014 года эту должность занимали главы МИД, затем она стала премьерской. Однако, несмотря на формальное повышение статуса должности генсека НАТО его главной задачей до последнего времени оставалась трансляция американской позиции.