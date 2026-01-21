Уиткофф сообщил, что отправится в РФ с Кушнером 22 января

Далее американские переговорщики направятся в ОАЭ

Джаред Кушнер, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Стив Уиткофф © Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что вместе с предпринимателем Джаредом Кушнером вылетит в Москву 22 января вечером.

"Мы с Джаредом отправимся в четверг вечером и прилетим в Москву поздно ночью. Затем мы отправимся в ОАЭ [для встречи] в рамках рабочих групп", - сказал он в интервью Bloomberg TV из Давоса.

Ранее в Давосе состоялась встреча главы РФПИ Кирилла Дмитриева с Уиткоффом и Кушнером. Переговоры продолжались более двух часов. Глава РФПИ сообщил о конструктивном характере проводимых международных встреч и росте поддержки российских подходов. Уиткофф в свою очередь охарактеризовал переговоры с Дмитриевым как "очень позитивные".