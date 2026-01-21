Статья

Встреча Путина с Уиткоффом намечена на 22 января. Американцы говорят о прогрессе

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что мероприятие есть в графике президента

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и президент России Владимир Путин © Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил в интервью телекомпании CNBC, что надеется провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным 22 января. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил ТАСС, что мероприятие есть в графике президента.

ТАСС собрал основное, что известно о встрече.

Встреча с Путиным

Уиткофф в интервью Bloomberg TV из Давоса сообщил, что в четверг вечером отправится вместе с предпринимателем Джаредом Кушнером в Москву.

Спецпосланник президента США в интервью телекомпании CNBC заявил, что надеется провести встречу с Путиным 22 января.

Песков подтвердил наличие встречи в графике Путина.

Встреча с украинской стороной

Представители США планируют в среду вечером провести встречу с украинской делегацией, сообщил Уиткофф.

Большой прогресс