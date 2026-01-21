Путин планирует 22 января встречу с Уиткоффом

Этот контакт запланирован в графике президента РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Встреча со спецпредставителем американского лидера Стивеном Уиткоффом запланирована в графике президента РФ Владимира Путина. В Кремле рассчитывают, что она состоится, заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее Уиткофф заявил телеканалу CNBC, что рассчитывает встретиться с российским лидером в четверг.

Ранее Уиткофф заявил телеканалу CNBC, что рассчитывает встретиться с российским лидером в четверг.

"Мы завтра ожидаем такой контакт, он есть в графике президента, - заявил представитель Кремля. - И завтра он состоится".

Уиткофф сообщал, что планирует направиться в Москву в четверг вечером и прибыть поздно ночью. По словам спецпредставителя президента США, с ним вместе в Россию прилетит предприниматель Джаред Кушнер.