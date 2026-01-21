Уиткофф: более 20 лидеров приняли приглашение к участию в работе "Совета мира"

Спецпосланник президента США считает, что Россия присоединится к работе этого органа

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что от 20 до 25 государств приняли приглашение участвовать в работе "Совета мира", который хочет учредить президент США Дональд Трамп.

"Все идет прекрасно. Мы получили отличную реакцию от мировых лидеров. Думаю, 20, а может 25 мировых лидеров уже приняли [приглашение]", - сказал он в интервью CNBС.

Уиткофф считает, что Россия присоединится к работе этого органа.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос ТАСС заявлял, что президент РФ Владимир Путин получил приглашение войти в "Совет мира" по Газе, эта возможность изучается.