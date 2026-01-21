Тимошенко планирует попросить прокуратуру проверить действия НАБУ и САП

Лидер оппозиционной партии "Батькивщина" назвала НАБУ и САП "преступными группировками"

Редакция сайта ТАСС

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко © Сергей Плачков/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Экс-премьер Украины и лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, против которой выдвинуты обвинения в подкупе депутатов Рады, заявила, что в ближайшие дни подаст заявление в прокуратуру с требованием проверить действия сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), которые ведут дело против нее.

"Мы готовим заявление о злоупотреблениях детективов НАБУ, а также прокуроров САП по статье Уголовного кодекса Украины "Привлечение к ответственности заведомо невиновного человека с фальсификацией доказательств", - сказала она журналистам в зале суда.

Тимошенко уточнила, что заявление будет подано в прокуратуру в ближайшие дни. Она назвала НАБУ и САП "преступными группировками" и добавила, что готова добиваться привлечения их к ответственности на всех уровнях, включая Европейский суд по правам человека.

14 января украинские СМИ сообщили об обысках в офисе партии "Батькивщина" в Киеве. Позднее Тимошенко предъявили обвинения в попытке подкупа должностных лиц (депутатов). 16 января суд определил ей меру пресечения в виде внесения залога в размере 33,3 млн гривен (около $760 тыс.) По последним данным, пока внесено порядка трети этой суммы. Тимошенко отрицает свою вину и называет это дело политически мотивированным.