Партия "Батькивщина" собирает средства на залог для Тимошенко

Срок внесения истекает 21 января

Редакция сайта ТАСС

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко © Петр Сивков/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, обвиняемая в подкупе депутатов Верховной рады, заявила, что вся ее команда работает над сбором средств для внесения за нее залога, срок внесения которого завершается 21 января к концу дня.

"Честно вам скажу, что у меня таких личных финансов нет. И на эту минуту я эти средства внести не могу. Но я знаю, что вся моя команда, и мои депутаты, и члены партии, и все региональные структуры, <...> что вся партия работает для того, чтобы все-таки не дать им меня арестовать", - сказала она журналистам на заседании суда, трансляцию которого ведет издание "Общественное. Новости" в YouTube канале.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило Тимошенко обвинения в попытке подкупа депутатов украинского парламента. 16 января суд определил ей меру пресечения в виде внесения залога в размере 33,3 млн гривен (около $760 тыс.). Позже издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщило, что внесено уже более третьей части установленной судом суммы залога за лидера политического объединения - 13,65 млн гривен (около $300 тыс.).