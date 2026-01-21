Додон: в Молдавии продвигают административную реформу, которая разрушит государство

Мэрии превращаются в исполнителей указаний, лишенных финансовых и кадровых ресурсов, отметил экс-президент республики

КИШИНЕВ, 21 января. /ТАСС/. Административная реформа, продвигаемая правящей Партией действия и солидарности (ПДС), приведет к разрушению молдавской государственности. Об этом заявил лидер крупнейшей в стране оппозиционной Партии социалистов, бывший президент Игорь Додон.

"Для полиэтничной и регионально разнообразной Молдовы такая централизация - путь к внутренней дестабилизации. Государство не укрепляется за счет подавления регионов - оно так разрушается", - написал Додон в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что реформа ликвидирует местное самоуправления, под лозунгами "оптимизации" и "европейских стандартов" происходит укрупнение и обескровливание территорий, особенно сельских и периферийных.

"В этих условиях мэрии превращаются в исполнителей указаний, лишенных финансовых и кадровых ресурсов. В долгосрочной перспективе это приведет к депопуляции сел и малых городов, утрате локальной идентичности и ответственности, росту социальной апатии и недоверия к государству, а также к усилению политической лояльности вместо профессионализма", - отметил Додон.

Ранее лидер правящей партии, председатель парламента Игорь Гросу заявил, что власти намерены осуществить административно-территориальную реформу уже в этом году - до проведения местных выборов 2027 года. В марте прошлого года правительство утвердило Стратегию реформирования государственного управления, которая предполагает, в том числе, и иное территориальное устройство страны. В принятой стратегии есть два варианта иного территориального деления нашей страны: разделение на пять регионов или на десять округов.