Шведские военные покидают Гренландию

Начальник оперативного командования шведских ВС вице-адмирал Эва Скуг Хаслум отметил, что следующий шаг - оценка собранной информации и начало планирования будущих учений

СТОКГОЛЬМ, 21 января. /ТАСС/. Шведские военные завершают участие в работе по рекогносцировке в Гренландии. Об этом сообщается в пресс-релизе ВС королевства.

"Работа на месте проводилась с целью изучения условий и возможностей для будущих учений в Гренландии и Арктике - регионе, приобретающем все большее стратегическое значение для НАТО, - говорится в сообщении. - Присутствие шведских вооруженных сил заключалось в участии ряда офицеров по планированию, которым было поручено изучить условия для будущего участия в учениях в Гренландии и Арктике",

Как пояснил начальник оперативного командования шведских ВС вице-адмирал Эва Скуг Хаслум, "следующий шаг - оценка собранной информации и начало планирования будущих учений".

Швеция намерена принять участие в серии датских учений "Арктическая выносливость" в течение года, "целью которых является укрепление безопасности в регионе и отработка обороны северного фланга НАТО". "Серия учений проводится под руководством Дании, а планирование будет осуществляться в диалоге с Данией и другими союзниками", - отмечено в пресс-релизе.

14 января правительство Гренландии и Министерство обороны Дании сообщили о решении продолжить активизацию учений датских вооруженных сил на острове в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО в связи "с геополитической напряженностью" в Арктике. О намерении направить своих военных на остров объявили Швеция, Норвегия, Германия, Франция, Великобритания, Финляндия и Нидерланды.