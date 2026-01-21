Стармер: Трамп не сможет изменить позицию Британии по Гренландии за счет пошлин

Британия не отступит от своих принципов и ценностей относительно будущего Гренландии, заявил премьер-министр Соединенного Королевства

ЛОНДОН, 21 января. /ТАСС/. Американские пошлины против Великобритании из-за поддержки территориальной целостности Дании не смогут изменить позицию Лондона по вопросу Гренландии. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер.

"Я хочу быть предельно ясным: я не уступлю, и Британия не отступит от своих принципов и ценностей относительно будущего Гренландии под угрозой пошлин", - сказал он, выступая в Палате общин (нижней палате) британского парламента. Стармер подчеркнул, что вопрос Гренландии должны решать только жители острова и Дании.

Он также сообщил, что 22 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен посетит Лондон для двусторонних переговоров.

Ранее президент США Дональд Трамп в Truth Social сообщил, что Соединенные Штаты начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка пошлин возрастет до 25%.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите острова. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять Гренландию от возможной агрессии.