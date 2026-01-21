МВД Сирии объявило территорию спецлагеря Эль-Холь закрытой зоной безопасности

Ведется поиск сбежавших заключенных

Редакция сайта ТАСС

ТУНИС, 21 января. /ТАСС/. МВД в переходном правительстве Сирии объявило территорию специального лагеря Эль-Холь, где содержатся члены семей бывших боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), а также всех тюрем для членов ИГ на северо-востоке страны закрытыми зонами безопасности.

"Территории спецлагеря Эль-Холь и тюрем, где недавно были размещены силы безопасности, теперь являются закрытыми зонами безопасности", - говорится в заявлении, которое приводит телеканал Al-Ikhbaria.

"В настоящее время эти территории находятся под охраной, ведется поиск сбежавших заключенных", - сообщило МВД, подчеркнув, что "приближение к этим местам строго запрещено и повлечет за собой юридическую ответственность".

Ранее источник в сирийских службах безопасности сообщил телеканалу Al Jazeera, что 11 женщин, имеющих иностранное гражданство, а также их дети были возвращены в Эль-Холь после побега.

20 января силы безопасности переходного правительства Сирии взяли под свой контроль специальный лагерь Эль-Холь и все тюрьмы для боевиков ИГ на северо-востоке страны, безопасность которых ранее обеспечивала курдская коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС). Курды со своей стороны сообщили, что вывели оттуда свои формирования. Накануне Минобороны обвинило СДС в преднамеренном освобождении заключенных в тюрьме "Эш-Шаддади", где содержатся тысячи сторонников ИГ. По данным сил безопасности, курдская коалиция допустила бегство около 120 террористов, 81 из них уже был повторно арестован.

19 января вооруженные силы переходного правительства Сирии начали разворачивать свои подразделения на северо-востоке страны в соответствии с соглашением о перемирии с курдской коалицией. Подписанный временным президентом Ахмедом аш-Шараа документ предусматривает, что провинции Дейр-эз-Зор и Ракка перейдут под полный контроль временного правительства республики. Все созданные курдами в провинции Хасеке гражданские учреждения будут включены в состав сирийского государства. Сирийская армия будет обеспечивать безопасность всех пограничных переходов и нефтегазовых месторождений в регионе.