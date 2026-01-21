Словения не планирует входить в "Совет мира" по Газе в его текущем формате

Глава словенского МИД Таня Файон отметила, что Любляна ведет переговоры со странами, получившими приглашение, и на данный момент "не закрывает дверь"

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГРАД, 21 января. /ТАСС/. Словения не намерена участвовать в работе создаваемого президентом США Дональдом Трампом "Совета мира" по урегулированию ситуации в секторе Газа, так как Любляну не устраивает текущий формат этой инициативы. Об этом заявила глава МИД республики Таня Файон.

"Мы совместно рассматриваем приглашение на уровне Евросоюза с юридической точки зрения. Мы ведем переговоры со странами, получившими приглашение, и на данный момент не закрываем дверь. Однако мы не поддерживаем приглашение, которое сегодня находится на столе", - заявила Файон на заседании комитета по внешней политике Государственного собрания (нижней палаты парламента) Словении.

По словам главы словенской дипломатии, в мандате "Совета мира" не упоминается Газа, кроме того, он выходит за рамки согласованного и противоречит резолюции Совбеза ООН по Газе.

Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС 9 октября 2025 года при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного Трампом. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава. Трамп ранее заявлял, что возглавит "Совет мира". Глава вашингтонской администрации в ноябре сообщил, что данная структура будет включать лидеров "очень важных и очень уважаемых государств".

Приглашения войти в состав "Совета мира" были направлены многим иностранным лидерам, в том числе президенту России Владимиру Путину. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что это предложение изучается.