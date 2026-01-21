В США заявили, что в "Совет мира" намерены войти около 35 мировых лидеров
Редакция сайта ТАСС
12:40
обновлено 12:52
ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Порядка 35 мировых лидеров из примерно 50 приглашенных Вашингтоном заявили о намерении войти в состав "Совета мира", который хотят сформировать Соединенные Штаты. Об этом сообщил журналистам представитель американской администрации высокого ранга, сопровождающий президента США Дональда Трампа в поездке в Давос.
"Пока приблизительно 35 мировых лидеров обязались [войти в состав "Совета мира"]. Разослано было около 50 приглашений", - говорится в отчете пресс-пула американского лидера.