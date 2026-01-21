Фидан прибудет в Давос на подписание хартии "Совета мира" по Газе

Глава МИД Турции посетит Швейцарию 22 января

Глава МИД Турции Хакан Фидан © Сергей Фадеичев/ ТАСС

АНКАРА, 21 января. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан прибудет в четверг, 22 января, в Давос для участия в церемонии подписании хартии "Совета мира" по сектору Газа.

"Министр Хакан Фидан посетит Швейцарию 22 января 2026 года, чтобы принять участие в церемонии подписания хартии "Совета мира" от имени президента", - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил журналистам, что в состав этого органа войдет именно Фидан.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что возглавит "Совет мира". Глава вашингтонской администрации в ноябре сообщил, что данная структура будет включать лидеров "очень важных и очень уважаемых государств". Приглашения войти в состав "Совета мира" были направлены многим иностранным лидерам, в том числе президенту России Владимиру Путину. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что это предложение изучается.