Мирзиёев примет участие в церемонии подписания устава "Совета мира" по Газе

Президент Узбекистана вылетел с рабочим визитом в Швейцарию

ТАШКЕНТ, 21 января. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вылетел с рабочим визитом в Швейцарию для участия в церемонии подписания устава "Совета мира" по управлению Газой. Об этом сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.

"По приглашению президента США Дональда Трампа 21 января президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев вылетел с рабочим визитом в Швейцарию для участия в предстоящей в городе Давосе церемонии подписания устава "Совета мира", создаваемого по инициативе американского лидера", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, Мирзиёев принял приглашение Трампа присоединиться к "Совету мира" в качестве государства-учредителя. "В своем послании президенту США лидер нашей страны отметил, что данная инициатива рассматривается как важный шаг в разрешении многолетних конфликтов на Ближнем Востоке, обеспечении мира и стабильности в обширном регионе", - отметили в пресс-службе.

Приглашения войти в состав "Совета мира" по Газе были направлены многим иностранным лидерам, в том числе президенту России Владимиру Путину. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что это предложение изучается.

Трамп намерен быть председателем этого международного органа, который, в соответствии с договоренностями между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС, должен взять на себя управление сектором Газа. По сведениям агентства Bloomberg, президент США планирует утвердить полномочия и устав совета на полях Всемирного экономического форума в Давосе 22 января.