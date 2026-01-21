Восемь стран объявили о присоединении к "Совету мира"

Главы МИД Саудовской Аравии, Турции, Египта, Иордании, Индонезии, Пакистана, Катара и ОАЭ опубликовали совместное заявление

ДОХА, 21 января. /ТАСС/. Главы МИД Саудовской Аравии, Турции, Египта, Иордании, Индонезии, Пакистана, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов приняли решение о присоединении их стран к "Совету мира" по управлению сектором Газа. Об этом говорится в совместном заявлении, которое опубликовало саудовское внешнеполитическое ведомство.

"Министры объявили о совместном решении их стран присоединиться к "Совету мира". Каждое государство подпишет документы о присоединении в соответствии со своими юридическими процедурами", - отмечается в документе. Дипломаты приветствовали приглашение, направленное лидерам их государств президентом США Дональдом Трампом. В заявлении уточняется, что Египет, Пакистан и ОАЭ ранее уже подтвердили свое участие в этой структуре в индивидуальном порядке.

Главы внешнеполитических ведомств восьми стран подтвердили поддержку миротворческих усилий Трампа и намерены содействовать выполнению миссии "Совета мира". Согласно заявлению, совет будет действовать в качестве "переходного органа" в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2803 и всеобъемлющим планом по прекращению конфликта в секторе Газа.