Spiegel: правительство ФРГ отвергает участие в "Совете мира" в нынешней форме

"Совет мира" оценивается как контрпроект ООН, говорится во внутренней инструкции МИД Германии

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 21 января. /ТАСС/. Правительство ФРГ отвергает присоединение к инициированному президентом США Дональдом Трампом "Совету мира" по управлению Газой. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на внутреннюю инструкцию МИД ФРГ, которая была подготовлена для встречи послов стран ЕС в Брюсселе.

В ней "Совет мира" Трампа оценивается как контрпроект ООН. "Вступление в нынешней форме невозможно", - считают в МИД Германии.

16 января пресс-служба Белого дома сообщила, что в состав "Совета мира" по управлению палестинским анклавом под председательством Трампа, в частности, войдут его спецпредставитель Стивен Уиткофф, предприниматель и зять американского лидера Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании (1997-2007) Тони Блэр. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президент РФ Владимир Путин получил приглашение войти в "Совет мира", эта возможность изучается. По сведениям агентства Bloomberg, президент США планирует утвердить полномочия и устав совета на полях Всемирного экономического форума в Давосе 22 января.