Белый дом: США привержены приобретению Гренландии посредством переговоров

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт также подчеркнула, что к заявлениям американского лидера стоит относиться серьезно

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты не намерены использовать силу для установления контроля над Гренландией, однако привержены цели приобретения острова путем переговоров. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Мы не собираемся брать Гренландию силой, но мы абсолютно искренне привержены приобретению Гренландии посредством мирного переговорного процесса. Это происходит прямо сейчас", - сказала она в эфире телеканала Fox News. - От президента Соединенных Штатов исходит простая просьба: давайте договоримся о хорошей сделке, чтобы гарантировать мирное приобретение Гренландии Соединенными Штатами".

Ливитт также подчеркнула, что к заявлениям Трампа стоит относиться серьезно. "Не надо шутить с Америкой. К словам президента США, определенно, можно относиться серьезно. Можете спросить об этом Венесуэлу или Иран", - сказала она.

В своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду американский президент Дональд Трамп заявил, что США поступили "очень глупо", вернув Гренландию Дании после Второй мировой войны, и что его страна намерена добиться передачи Гренландии от Дании для развертывания масштабной системы противоракетной обороны "Золотой купол".

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор об обороне Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство защищать остров от возможной агрессии.