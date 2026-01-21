Трамп: США не будут вводить пошлины в связи с Гренландией

Американский лидер отметил, что появились рамки будущей сделки

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты не станут вводить анонсированные импортные пошлины в отношении европейских стран в связи с ситуацией вокруг Гренландии, поскольку появились контуры сделки. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

"Опираясь на очень продуктивную встречу, которую я провел с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, мы подготовили рамки будущей сделки, касающейся Гренландии и, в действительности, всего арктического региона. <...> Исходя из этого понимания, я не буду вводить пошлины, которые должны были начать действовать с 1 февраля", - написал Трамп в Truth Social.

Встреча Трампа и Рютте состоялась на полях Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария).

"Это решение, если оно будет реализовано, станет отличным для США и всех стран НАТО", - считает Трамп. Он не пояснил, в чем именно заключаются достигнутые договоренности, какие "рамки будущей сделки" он имеет в виду.

Трамп 17 января объявил, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции импортные пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу с 1 февраля, уточнил Трамп. С 1 июня, подчеркнул он, ставка этих пошлин возрастет до 25%. Кроме того, американский лидер фактически подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав его "очень опасной игрой". При этом американский лидер утверждал, что владение Гренландией необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор об обороне Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство защищать остров от возможной агрессии.