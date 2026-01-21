Трамп не видит возможности силового противостояния США и НАТО

По словам американского лидера, он не думает, что Соединенные Штаты воевали бы с альянсом

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит варианта развития событий, при котором Соединенные Штаты и НАТО вступили бы в силовое противостояние.

"Я не думаю, что мы бы воевали с НАТО", - сказал он в интервью телеканалу CNBC в ответ на соответствующий вопрос.

Американский лидер согласился с заявлением ведущего, что в ситуации вокруг Гренландии все ограничилось бы противостоянием в сфере торговли.

Ранее Трамп заявил, что США не станут вводить анонсированные импортные пошлины в отношении европейских стран в связи с ситуацией вокруг Гренландии, поскольку появились контуры сделки. Он указал, что общие положения соглашения были подготовлены после его встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Американский лидер не пояснил, в чем именно заключаются достигнутые договоренности.