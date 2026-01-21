Мелони не видит ничего неестественного в приглашении РФ в "Совет мира"

Премьер-министр Италии подчеркнула, что не считает возможным превращение "Совета" в "частную альтернативу" ООН

Редакция сайта ТАСС

РИМ, 22 января. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает естественным участие РФ в таком механизме, как "Совет мира" по управлению и восстановлению сектора Газа, который формирует под своим председательством президент США Дональд Трамп. Ее слова приводит газета Il Messaggero.

"Это ["Совет мира"] - многосторонний механизм, и как в любом таком организме, там собираются люди с достаточно далекими друг от друга позициями. Многополярность нужна именно для этого", - сказала Мелони в интервью в телешоу Porta a porta на канале Rai. Она отметила, что Россия участвует в таких многосторонних форматах, как Группа двадцати, а также входит в ООН и является постоянным членом Совбеза ООН.

Она также заявила, что не считает, что "Совет мира" может стать "частной альтернативой" ООН. "Подобный организм не может заменить ООН, к тому же сам "Совет" родился в контексте резолюции ООН, поэтому это вполне естественный инструмент", - сказала Мелони.

Приглашения войти в состав "Совета мира" по Газе были направлены многим иностранным лидерам, в том числе президенту России Владимиру Путину. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что это предложение изучается.

Трамп намерен быть председателем этого международного органа, который, в соответствии с договоренностями между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС, должен взять на себя управление сектором Газа. По сведениям агентства Bloomberg, президент США планирует утвердить полномочия и устав совета на полях Всемирного экономического форума в Давосе 22 января.