Politico: Вэнс и Рубио не поддержали бы решение применить силу в Гренландии

По словам источника газеты, некоторые высокопоставленные чиновники США обсуждают ситуацию с островом, но их разговоры "носят конфиденциальный характер"

Госсекретарь США Марко Рубио © Fadel Senna/ Pool Photo via AP

БРЮССЕЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио не поддержали бы задействование президентом Дональдом Трампом американских войск для установления контроля над Гренландией. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источник.

Решение Трампа прибегнуть к военной силе могло бы встретить сопротивление со стороны его ближайших союзников - Вэнса и Рубио, заявил источник издания.

"Разговаривают ли некоторые высокопоставленные чиновники администрации со своими лучшими друзьями в консервативном мире и СМИ, по сути, со словами: "Да, я не понимаю, зачем мы это делаем?" Конечно, но я думаю, что все эти разговоры носят конфиденциальный характер", - привела газета комментарий близкого к Белому дому источника.

Ранее Член Палаты представителей Конгресса США Робин Келли (демократ от штата Иллинойс) предложила поправку к оборонному бюджету страны, предусматривающую запрет на применение вооруженных сил и использование федеральных средств с целью приобретения Гренландии.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор об обороне Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство защищать остров от возможной агрессии.